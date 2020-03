Deputada e funcionária da Assembleia Legislativa da Madeira em isolamento social

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira acaba de avançar na sua página de Facebook que há uma deputada e uma outra funcionária da casa da democracia madeirense em isolamento social, nas suas respectivas residências. José Manuel Rodrigues refuta alarmismo, mas “convém realismo perante os factos”, atira.

“Decidi adiar até 31 de Março todos os eventos sociais e culturais no Parlamento da Madeira. Neste período não se realizarão visitas de escolas ou de utentes de outras instituições, as Conferências foram adiadas e os concertos da Orquestra Clássica foram cancelados. As minhas visitas semanais às IPSS foram adiadas. Amanhã decidiremos em Conferência de Representantes dos partidos o modelo de funcionamento do plenário e das comissões até ao fim do mês. Há uma deputada e uma funcionária em isolamento social em casa. Nada de alarmismo, mas convém realismo perante os factos e as previsões do aumento de casos do Covid 19”, escreveu José Manuel Rodrigues na referida rede social.