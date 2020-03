Deputada do PS-M em quarentena voluntária depois de regressar de Itália

Luísa Paolinelli, deputada do PS-M na Assembleia Legislativa da Madeira, está em quarentena voluntária, em casa, depois de ter regressado de Itália, cumprindo o plano de contingència aprovado pelo parlamento regional. A deputada, que também é docente da Universidade da Madeira, publicou a informação na sua pagina no Facebook:

“Primeiro dia de isolamento, depois de chegar de Itália. Apesar de ter estado na Toscana, tive de me deslocar a Bolonha, que fica região confinante à Lombardia, na Emilia-Romanha. Assim, e seguindo o Plano de Contingência da ALRAM, aqui estou, ciente de colaborar na contenção de um vírus altamente contagioso e que requer tratamentos médicos extremamente exigentes do ponto de vista das estruturas hospitalares e dos especialistas. Não tenho qualquer sintoma, mas como nunca se sabe, estou em casa e aguardo abraços virtuais, conversas Skype e, se forem queridos e talentosos na cozinha, podem deixar à porta as vossas produções. Já agora, para fazer a honra às preocupações da Sílvia Sousa Silva, escolham bio!”