Delegação da ALM no Porto Santo permitirá “relação de proximidade”, diz José Manuel Rodrigues

O Porto Santo passa a dispor, a partir de agora, de um espaço da Assembleia Legislativa da Madeira. A nova delegação foi hoje inaugurada pelo presidente do Parlamento, José Manuel Rodrigues, que realçou a “relação de proximidade” entre a Assembleia Legislativa da Madeira e os portossantenses.

“Importa dar mais oportunidades e mais voz aos locais” disse o presidente da ALM, salientando que este era “um sonho de quando ainda era deputado e que agora se concretiza”.

Este novo espaço que fica situado no primeiro andar do centro de congressos do Porto Santo, permitirá “aproximar e fazer com que os deputados da assembleia possam trabalhar mais próximos da população local”, afirmou José Manuel Rodrigues.