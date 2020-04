Debate DIÁRIO de hoje aborda animação nocturna

O debate DIÁRIO de hoje aborda a animação nocturna e os momentos de diversão que agora também aguardam por melhores dias.

‘Vai ficar tudo bem para quem vive das festas e da noite mas está há mais de um mês parado?’ é o mote para a conversa em directo e ao vivo a partir das 10h com Márcio Nóbrega, Dário Silva, Fábio Remesso e Sílvio Freitas e à qual também se pode juntar na estreia de um novo formato ainda mais interactivo.

Pode ainda colocar questões que queiram ver respondidas num post colococado no topo da nossa página institucional no Facebook, através do e-mail [email protected] e directamente na nossa caixa de mensagens do Facebook.