Debate DIÁRIO de hoje aborda a enfermagem

‘Vai ficar tudo bem na enfermagem?’ é o mote para o Debate DIÁRIO de hoje, que arranca depois das 10h e tem como convidados o presidente do Conselho Directivo Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros Nuno Neves, do presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, Juan Carvalho e dos deputados, enfermeiros de profissão, Claudia Perestrelo (PSD) e Élvio Jesus (PS).

Neste Dia Internacional do Enfermeiro vamos analisar o trabalho que toda esta classe profissional realiza diariamente na comunidade onde se insere e perspectivar desafios que se colocam a quem tem estado na linha da frente do combate sem tréguas ao coronavírus.

O debate é transmitido em directo na nossa plataforma digital e no nosso Facebook.