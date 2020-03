Dançarinos madeirenses premiados em campeonato nacional

Os dançarinos do Prestige Dance - Clube de Dança Desportiva estiveram em destaque no Portugal Open Championships e Campeonato Nacional das 10 Danças, Solos e Grupos, que decorreram em Lisboa, no Pavilhão Desportivo Casal Vistoso.

Depois de terem sido divulgados, na nossa edição impressa de segunda-feira, os resultados Campeonato Nacional das 10 Danças e os resultados do Campeonato Nacional GRUPOS, apresentamos os resultados do Campeonato Nacional SOLO, onde os madeirenses conquistaram mais de três dezenas de pódios.

Solo Juvenil Iniciados Standard 1: 1º Diana Camacho; 3º Eva Costa

Solo Juvenil Iniciados Standard 2: 1º Diana Camacho; 2º Maria Abreu; 3º Eva Costa

Solo Juvenil Iniciados Latinas 1: 2º Maria Abreu

Solo Juvenil Iniciados Latinas 2: 3º Maria Abreu

Solo Juvenil Intermédios Standard 1: 1º Maria Inês Abreu; 3º Maria Inês Camacho

Solo Juvenil Intermédios Standard 2: 1º Maria Inês Abreu; 3º Laura Mata

Solo Juvenil Intermédios Latinas 1: 1º Maria Inês Abreu; 2º Maria Inês Camacho

Solo Juvenil Intermédios Latinas 2: 2º Maria Inês Camacho

Solo Junior Iniciados Standard 1: 1º Madalena Pereira; 3º Leonor Aveiro

Solo Junior Iniciados Standard 2: 1º Madalena Pereira; 2º Leonor Aveiro; 3º Laura Sousa

Solo Junior Intermédios Standard 1: 3º Clara Silva

Solo Junior Intermédios Standard 2: 1º Clara Silva; 3º Íris Serrão

Solo Juventude Iniciados Standard 1 e 2: 1º Sara Barros; 2º Carolina Coelho; 3º Francisca Caroto

Solo Juventude Iniciados Latinas 2: 3º Carolina Coelho

Solo Juventude Intermédios Standard 1 e 2: 1º Maria Inês Alves; 2º Leonor Caldeira; 3º Ana Beatriz Fernandes

Solo Juventude Intermédios Latinas 2: 3º Maria Inês Alves

Solo Juventude Open Latinas 1 e 2: 2º Mariana França

Solo Adultos Open Latinas 1: 3º Liliana Pereira

Solo Sénior Iniciados Standard 1 e 2: 1º Rosa Florença

Solo Sénior Intermédios Standard 1 e 2: 1º Iryna Cherednik

Solo Sénior Intermédios Latinas 1 e 2: 1º Iryna Cherednik; 2º Rosa Florença

Lembrar que o Prestige Dance - Clube de Dança Desportiva foi constituído em 2003, assumindo-se como um projecto inovador na área das danças clássicas e latinas. Presentemente, a instituição é integrada por mais de uma centena de dançarinos que diversificam vários estilos de dança (danças clássicas, danças latinas, danças populares, danças modernas).