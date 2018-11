Custos do subsídio de mobilidade podem chegar aos 80 milhões de euros

O actual regime do subsídio de mobilidade não agrada a ninguém e há cada vez maior certeza de que terá de ser alterado, aliás constando proposta do mesmo no Orçamento da República para 2019, inclusive nas Grandes Opções do Plano para o próximo ano há a inclusão do apoio à mobilidade marítima.

Contudo, esta manhã na Assembleia da República, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix lembrou que a situação torna-se insustentável para os cofres do Estado, uma vez que o actual regime passou de custos anuais (no anterior modelo) de 20 milhões de euros para 80 milhões de euros, valor que poderá ser atingido no final de 2018.

Num regime em que o viajante “paga um valor fixo e o Estado paga o que for” resultou numa “explosão da despesa”, disse Mourinho Felix que, garante, o Governo da República está disponível para melhorar o actual subsídio de mobilidade de e para a Madeira.

A informação surgiu durante o debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2019 e na resposta à proposta de alteração do PSD apresentada pelo deputado madeirense Paulo Neves.