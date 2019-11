Curso de certificação para motoristas de táxi brevemente no Porto Santo

Brevemente, a empresa ‘Lusitana Forma’ dará mais cursos, no Porto Santo, para profissionais de táxis.

Pedro Maia, administrador da ‘Lusitana Forma’, disse que aquela empresa de formação profissional possui inúmeros cursos, entre os quais, de certificação para motoristas de táxi.

“Já há muitos anos que fazemos este tipo de cursos na cidade do Funchal, mas também no Porto Santo. Desde as alterações legislativas, esta formação passou a ser obrigatória, temos já um certo Know-how e desenrolaremos esta formação quer no Funchal, quer na ilha dourada”, afirmou.

Pedro Maia disse que, no caso do Porto Santo, devido às suas características e ao número de pessoas, “nem sempre é possível realizar as formações”, mas desta vez existe “um número significativo de inscrições”, cerca de nove interessados, sendo que a formação irá se realizar no final do Novembro.

O curso irá se desenrolar numa das salas do edifício da edilidade local.