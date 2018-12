Curral da Freiras celebrou esta madrugada a missa do parto

Um pouco por toda a Madeira é anunciado o nascimento de Jesus com a celebração de nove missas do parto.

Uma tradição madeirense que comemora os nove meses de gestão de Maria, com cânticos entoados em sua honra.

Na Igreja do Curral das Freiras foram muitos os que se juntaram a está tradição madeirense, que reuniu cercas de três centenas de pessoas, as 5h30 para a celebração da primeira missa do parto.

No final das Missas, a animação fez-se sentir no adro da igreja, onde a população se reuniu e ofereceu “comes e bebes” (o típico cacau com sandes de carne de vinha e alhos) aos fiéis e visitantes. Num ambiente de muita festa, muita partilha e muita música.

No final, houve direito à bênção do mega presépio da Associação Refúgio da Freira que estará aberto ao público, gratuitamente, até o final da época natalícia.