A deputada Luísa Paolinelli afirmou, hoje, que “a Cultura tem sido o parente pobre destes 40 anos de governação na Região”.

A parlamentar defendeu a existência de um Fundo de Acção Cultural na Região, à semelhança do que acontece nos Açores e, por outro lado, entende que tem de ser revista a Lei do Mecenato. Outra das ideias defendidas é aproveitar a zona norte (por exemplo o centro cívico do Porto da Cruz) para alocar uma direcção da Cultura, sendo esta uma forma de descentralizar o acesso à cultura, criar emprego e dinamizar a oferta local.

Luísa Paolinelli referiu que, a par da Cultura, a Ciência é o outro parente pobre na Região. Tal como afirmou, da parte dos governos socialistas tem havido um grande investimento na Ciência e Tecnologia, mas a Região Autónoma da Madeira pouco seguiu esse caminho (excetuando-se a criação do Madeira Interactive Technologies Institute e da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Investigação).

O artista plástico e docente Diogo Goes foi outro dos oradores convidados no painel sobre ‘Cultura e Igualdade’, tendo criticado a forma como tem sido conduzido o sector da Cultura pelo Governo Regional.

Diogo Goes foi incisivo ao dizer que “não basta saber tocar piano e dançar o bailinho em vésperas de eleições para tecer argumentos para aquilo que é a cultura”. O prelector acusou o Executivo de estar a iludir os eleitores e criticou que se tem vindo a confundir a cultura com entretenimento e atracção turística. Para o artista plástico, a cultura está entregue a amadores, sendo necessário promover e apontar soluções para o futuro.

No que diz respeito aos museus, o artista plástico defendeu que há que os dotar de mais ferramentas financeiras e que devem ter maior autonomia na sua gestão. Além disso, é da opinião que os museus devem ser de acesso gratuito. A descentralização cultural, envolvendo as comunidades, foi outra das ideias apontadas por Diogo Goes.

Desigualdades não podem ser tratadas como normais

Por seu turno, a deputada Elisa Seixas abordou a questão das desigualdades, concretamente as situações de injustiça que as mesmas promovem. “Interessa sacudir a tentação de tratarmos as desigualdades como normais e inevitáveis”, advertiu.

A parlamentar apontou a condição socioeconómica, o género, a etnia/nacionalidade e a idade como os principais factores causadores de desigualdade.

Na óptica de Elisa Seixas, as políticas de igualdade exigem um trabalho contínuo e a diferentes níveis. Apontou a importância de olhar e caminhar em direcção ao futuro, sempre com o propósito de “não deixar ninguém para trás”.