Cristiano Ronaldo passeia com a família no Jardim Botânico no Funchal

Cristiano Ronaldo aproveitou a manhã primaveril no Funchal para dar um passeio descontraído com a família. De férias na Região, o futebolista madeirense subiu até ao Jardim Botânico - Engenheiro Rui Vieira, para espairecer entre as plantas e flores indígenas e contemplar a magnífica paisagem do anfiteatro do Funchal sob um clima fantástico, com o termómetro a tocar nos 25 graus celsius.

O miúdo natural Santo António, hoje com 35 anos e cinco bolas de ouro no palmarés, chegou na carrinha de vidros escuros sempre cercado por seguranças. Acompanhado por Georgina Rodriguez e os quatro filhos, a família mais seguida pelos madeirenses aproveitou para descontrair por uns breves instantes, passeando pelos 25 hectares do jardim onde existem 200 espécies indígenas.

O Jardim Botânico da Madeira é visitando anualmente por mais de 370 mil pessoas, sendo os meses de Abril e Maio os mais procurados, ultrapassando as 80 mil entradas. A presença do melhor futebolista do mundo não passou despercebida entre os turistas, funcionários e locais que com ele se cruzaram.

Com quase cerca de 60 anos de existência, o Jardim Botânico da Madeira Engenheiro Rui Vieira, é um dos principais pontos de atracção turística da ilha da Madeira. Situado entre os 150 e os 300 metros de altitude, a apenas três quilómetros do centro do Funchal, na Quinta do Bom Sucesso, o Jardim Botânico ocupa cerca de cinco hectares de área ajardinada, albergando uma fascinante colecção de espécies de variadíssimas plantas, uma zona de pesquisa e conservação, um Museu de História Natural e ainda um teleférico que o liga à freguesia do Monte.

Um ambiente sereno que contrasta com aquele que se vive em Itália, que ontem decidiu alargar a toda a Itália, as restrições por conta do Covid-19 que incialmente tinham sido decretadas à região da Lombardia. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou que o isolamento será válido para todo o país. “Toda a Itália será uma área protegida”, ou seja, a medida vai afectar os 60 milhões de habitantes do país.

Recorde-se que as mortes em Itália devido à epidemia do novo coronavírus subiram ontem para 463, um aumento de 97 óbitos relativamente a domingo, referiam os últimos dados divulgados pelo chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli. Os casos positivos ascendem aos 7.985, com 724 pessoas que se curaram, com o total de todos os contágios desde o início da crise a atingir 9.172 pessoas.

A grande maioria dos casos de contágio e de mortos concentra-se na região da Lombardia, onde se registaram 333 mortes, seguida da região de Emília-Romanha, com 70 óbitos e 1.386 casos positivos. No Veneto foram contabilizados até hoje 20 óbitos e 744 contágios.

