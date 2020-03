De acordo com os números veiculados esta tarde pela vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, existem actualmente 34 casos positivos de Covid-19, na Madeira, sendo que este grupo de infectados é proveniente de cinco concelhos da Madeira.

Relativamente ao número de casos positivos anunciado ontem, houve um incremento de 10 infectados por Covid-19, entre eles cinco homens e cinco mulheres, distribuídos pelas seguintes áreas geográficas: Funchal (2), Câmara Lobos (3), Ponta do Sol (2), Santa Cruz (1) e ainda no Funchal (1) de um infectado que é natural do Porto Santo.

Destes 10 casos, importa ainda referir que cinco são referentes a transmissão local: um deles diz respeito a um contacto próximo proveniente da região de Lisboa e Vale do Tejo, três ligados a contactos com alguém chegado de França e ainda uma pessoa que esteve em contacto com um grupo de turistas vindo do Reino Unido.

Relativamente aos restantes casos importados (5), o IASaúde explicou que provêm do Norte de Portugal (1), Suíça (1), Brasil (2) e ainda um infectado que esteve em vários territórios como Emirados Árabes Unidos, Espanha e Portugal continental.

Actualmente, existem quatro pessoas que aguardam resultados, ou seja, existem actualmente quatro casos suspeitos em avaliação. Até ao momento, foram validados 176 casos suspeitos por Covid-19, sendo que 138 resultaram em casos negativos.

Outros números:

- 611 pessoas estão em vigilância activa, sendo que 12 delas são profissionais de saúde e 165 são provenientes de contactos com casos confirmados;

- 119 passageiros permanecem em quarentena obrigatória em duas unidades hoteleiras. Na Quinta Lorde (98) no Hotel Praia Dourada (21);

- 1.406 pessoas encontram-se em vigilância passiva;

- 71 chamadas em 24 horas para a linha SRS24 até às 15 horas deste sábado;

- 4.296 chamadas efectuadas até ao momento para a linha SRS24;