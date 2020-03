A Madeira tem 39 casos positivos de covid-19, mais cinco do que ontem, acaba de informar o IASaúde na habitual conferência de imprensa para apresentação do boletim diário.

Sobre este incremento de cinco casos (dois homens e três mulheres), na Madeira, saiba que a covid-19 já chegou a seis concelhos da Madeira: Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Santo e Calheta, sendo que estas duas últimas localidades registaram hoje os seus primeiros casos.

Em relação a estes cinco casos positivos, há a evidenciar as suas faixas etárias: um caso entre os 20/29 anos, dois casos na casa dos 30 anos, um caso de 50 anos e outro entre os 70/79 anos. Apenas uma das pessoas foi alvo de infecção importado, neste caso da Austrália, com os restantes quatro a serem referentes a transmissão local: contacto com pessoas do Reino Unido ou Dinamarca (1), contacto com infectado na Ponta do Sol (2) e ainda um caso associado a um contacto com uma pessoa proveniente do Reino Unido.~