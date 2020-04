Covid-19 força PSD Madeira a cancelar Festa do Chão da Lagoa

“Atendendo às orientações que têm sido emanadas pelas entidades nacionais e regionais no respeitante ao risco de eventos de massas no contexto do surto de COVID-19 - orientações essas reforçadas, pelo IASAÚDE,IP-RAM, através de Circular normativa - o PSD/M informa que tanto a Festa do Chão da Lagoa quanto a reentre política no Porto Santo estão canceladas, neste ano de 2020”, anuncia o PSD Madeira em comunicado de imprensa.

A Circular do IASAÚDE estipula que “o reagendamento de eventos possa ser possível, na prática, apenas a partir do próximo mês de Setembro”, pelo que o evento a festa anual dos social-democratas Madeirenses que acontece no início do Verão fica assim sem efeito.

Para o secretário-geral do partido, este cancelamento é encarado como “mais um contributo para o sucesso desta luta colectiva”.

“Mais do que responsáveis ou militantes de um partido político, somos madeirenses e porto-santenses. Cidadãos conscientes e responsáveis que têm o dever e a obrigação de garantir que nada prejudique os esforços que, em conjunto, têm sido assumidos na contenção deste vírus e a consequente salvaguarda da nossa saúde, individual e colectiva”, sublinha José Prada, apelando à “compreensão dos seus militantes”.

O PSM/M disponibiliza-se, também, “para prestar todos e quaisquer esclarecimentos e/ou apoios a quem já tenha assumido, antecipadamente, quaisquer encargos a propósito destas duas realizações”.

Garante, ainda, que a Festa do Chão da Lagoa e o Grande Comício na ilha do Porto Santo regressarão, em 2021, “ainda com mais força e pujança”.

O partido deixa, por fim, uma palavra de reconhecimento pelo “excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo Regional, no respeitante à contenção da covid-19” e pelo “papel de todos os profissionais que estão na linha da frente deste combate”. Termina enaltecendo “a responsabilidade que todo o povo madeirense tem vindo a demonstrar”. “Juntos, continuemos a ser exemplo e possamos regressar, em breve, à normalidade, ainda mais fortes”, remata.

Recorde-se que a pandemia de Covid-19 já obrigou ao cancelamento e/ ou adiamento de várias festas regionais, como é o caso das festas de São João no Porto Santo, do Arraial de São Vicente e da Festa da Flor (adiada para Setembro).