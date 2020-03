Numa ilha sazonal como é o Porto Santo, a crise provocada pela Covid-19 e consequentes medidas restritivas adoptadas pelos Governos da Madeira e da República, ‘caiem como uma bomba’.

Miguel Matos, detentor de uma empresa de mergulho local há vários anos, não esconde a preocupação. “Claro que estou muito preocupado, pois isto sem turistas é simplesmente zero”, confidencia ao DIÁRIO, manifestando a esperança de vir a ter incentivos e ajudas por parte das entidades locais, regionais e continentais.

“Nós, pela parte económica e parte empresarial, pouco mais podemos fazer”, vinca o empresário. “É preciso libertar crédito para as empresas não falharem com os empregados e com as obrigações todas que têm. Senão o dinheiro não entra. Das duas uma, ou pode não pagar ou então vai receber ajudas, mas ajudas decentes”, sustenta Miguel Matos.

O ideal é que “esta situação não demore muito”, observa, uma vez que tal implica constrangimentos nos próximos meses. “O problema não é só este mês que ficamos mal, são também os próximos, porque aqui para nós que estamos em actividades sazonais, onde o espaço de lucro é tão curto, as nossas obrigações são para o ano todo”, insiste.

Por outro lado, lembra que também aos empresários “fazer o trabalho de casa”, que neste caso passar por cumprir as recomendações de segurança e dessa forma “minorar as consequências”.

De realçar que a maioria dos empresários porto-santenses já estão a fechar os seus negócios, em conformidade com as directrizes da situação emergência do país.

De resto, já há alguns dias que se vêm muito menos pessoas e automóveis a circular em Vila Baleira.

O transporte inter-ilhas é garantido apenas pelo Lobo Marinho, depois da Binter ter suspendido os voos regulares, deixando o Porto Santo ainda mais isolado.