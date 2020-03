A administração do SESARAM e o secretário Regional Saúde e Protecção Civil reúnem-se pelas 13h30 de hoje, com o novo director clínico, José Júlio Nóbrega e as chefias médicas hospitalares do Serviço Regional de Saúde, a partir da qual serão divulgadas as medidas do Plano de Contingência do SESARAM, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hopsital dos Marmeleiros e João de Almada. O mesmo será feito, também, com os centros de saúde.