Cooperativa Liberdade presta homenagem ao padre Mário Tavares

Mário Tavares Figueira foi pároco de São Tiago durante 23 anos (1969-1992), com uma profunda acção transformadora nos domínios religioso, político, económico e social. No seguimento da sua acção, fundou no ano de 1975 a CAL (Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade).

Esta instituição continua a existir e a prosseguir os seus fins de natureza económica e social. Através de uma nota enviada à redacção, a CAL enaltece que o padre Mário Tavares Figueira exerceu durante décadas o cargo de presidente da direcção e presentemente desempenhava as funções de presidente da Assembleia-Geral. Por ocasião da sua morte, que hoje aconteceu, a CAL quis “lembrar e enaltecer a sua grande obra e agradecer a sua enorme generosidade para com todo o povo” com um texto que aqui disponibilizamos.

“Caríssimo Senhor Padre Mário Tavares Figueira Manifestamos a nossa profunda tristeza e saudade pela sua partida para uma nova dimensão da sua existência.

Contudo, dado que Vida é mais forte do que a morte e o Bem é mais poderoso do que o mal, damos graças a Deus por ter actuado, desde o início, na sua vida, caríssimo Senhor Padre Mário Tavares, tornando-o sacerdote, no meio do Povo. Agradecemos-lhe, caríssimo amigo, por ter trabalhado connosco, enquanto Pároco de São Tiago, entre o ano 1969 e o ano 1992, perfazendo 23 anos, bem como por nos ter acompanhado e fortalecido, até aos dias de hoje, com a sua sabedoria e com a sua amizade, como fundador e dirigente da CAL Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade.

Sabemos que, quando chegou à nossa terra, percorreu caminhos poeirentos e veredas esburacadas para conhecer cada uma das nossas famílias, nas nossas próprias casas. Viu pobreza, subnutrição e analfabetismo, mas no meio de tudo isso, disse-nos que encontrou «um povo com grandes qualidades morais e intelectuais». Desde então, estabeleceu com Deus e connosco um compromisso que visou a defesa da dignidade de cada pessoa, à luz do Evangelho, o aprofundamento e a valorização da vida em comunidade, a promoção e a distribuição justa dos nossos recursos. Levou-nos a descobrir uma visão renovada, e em muitos casos nova, sobre a Vida, a História e o Cristianismo. Reconhecemos que foi necessário da sua parte, caríssimo Senhor Padre, muita Fé, Inteligência, Sabedoria, Coragem e Bondade para vencer, os grandes obstáculos que dificultavam, dentro e fora da nossa comunidade, a concretização desse compromisso profético e libertador.

Por conseguinte, são muitas as coisas que temos para lhe agradecer. Agradecemos-lhe ...

Por nos ter levado a entender que a inteligência é uma capacidade de todos os seres humanos, sejam eles homens ou mulheres, ricos ou pobres, vivam na cidade ou no campo;

Por ter consciencializado as nossas famílias para a grande importância da educação, na emancipação e na realização da humanidade;

Por ter reforçado e liderado, com a sua ação corajosa e mobilizadora, as nossas lutas pelos direitos sociais das bordadeiras, pelo direito à água e pela extinção do injusto regime de colónia;

Por nos ter apresentado o teatro como forma de cultura, de partilha e de autodomínio, o qual tinha como ponto máximo, em cada ano, a alegria do Auto de Natal;

Por ter dirigido a construção do Salão Paroquial, lugar de catequese, de convívio e de cultura;

Pelas inquietações que teve com a nossa alimentação e com a nossa saúde, o que o levou a desenvolver a economia social, com a criação da Cooperativa Liberdade;

Por ter iniciado e dinamizado o processo de criação da nossa freguesia, através do Grupo de Cidadãos Eleitores, para participarmos, com mais autonomia, na construção de uma sociedade mais justa;

Por nos ter ajudado sempre a ultrapassar as nossas dificuldades e fraquezas;

Por ter renovado a catequese, com a adopção da Bíblia em Banda Desenhada, como catecismo, tornando-a mais actual e apelativa;

Por ter chamado o Povo para ler e reflectir sobre os textos bíblicos, nos encontros e nas Missas;

Por nos ter mostrado que éramos dignos de comungarmos na mão;

Por nos ter dado uma perspectiva mais profunda e mais ampla do pecado, do perdão, do arrependimento e da penitência, através das Celebrações Penitenciais;

Por ter sido uma voz corajosa e actuante, em prol do bem comum, na Igreja e na Sociedade.

Caríssimo Senhor Padre Mário Tavares Figueira, pelo longo caminho percorrido, pelos bens alcançados e por, apesar da morte, continuar a ser uma luz libertadora no meio de nós, aqui expressamos, perante Deus e perante si, caro amigo, a nossa profunda e sincera gratidão!

Com um abraço amplo e fraterno,

Até sempre!

Os cooperantes e os paroquianos de São Tiago - Jardim da Serra”.