Continente vende mais de 80.000 garrafas de vinho, licores e runs produzidos na Madeira

O Continente do centro comercial Madeira Shopping, no Funchal, encerrou mais um Mercado Regional de Vinhos e os responsáveis da insígnia aproveitaram a ocasião para revelar que, em 2018, só nas lojas Continente da ilha da Madeira foram vendidas mais de 80.000 garrafas de vinho, licores e runs agrícolas produzidos na região. De notar ainda que o Continente comercializa cerca de 150 referências de vinhos, licores e runs agrícolas produzidos na ilha.

Os números apresentados demonstram que os portugueses apreciam cada vez mais as bebidas produzidas na região, e deixaram muito satisfeitos os produtores que marcaram presença no Mercado Regional, organizado pelo Continente na loja do C. C. Madeira Shopping, nomeadamente a Madeira Wine Company, ECM, J. Faria & Filhos e ENM - Engenho Novo da Madeira.

Com esta iniciativa, os quatro produtores presentes tiveram a oportunidade de dar a conhecer os seus produtos, através de provas e do esclarecimento de dúvidas. Por sua vez, os clientes que visitaram a loja Continente do C. C. Madeira Shopping durante o fim de semana puderam apreciar os sabores e aromas de uma grande variedade de produtos da região, saber mais sobre os seus produtores e conhecer a melhor forma de os degustar.

Em evidência durante o fim-de-semana esteve o Rum Agrícola da Madeira, também conhecido como “aguardente de cana sacarina”, um produto que o Continente promoveu no mês de junho através do lançamento oficial de uma nova comunicação e uma gama renovada e tem que possibilitado resultados muito positivos nas vendas destes artigos da região, registando-se um crescimento superior a 30% face ao período homólogo de 2018.

O Mercado de Vinhos realizado na loja do Madeira Shopping, no Funchal, foi inaugurado na presença do Secretário Regional de Agricultura e Pescas do Governo Regional da Madeira, José Humberto de Sousa Vasconcelos, do Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Rui Alberto Garanito Santos, da Presidente do Conselho Directivo do Instituto do Vinho da Madeira, Paula Jardim Duarte e do Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Carlos Alberto Gouveia Machado.

Depois de Seia, Fundão, Cantanhede, Madeira, Ponte da Barca, Lagos, Torres Vedras, Palmela, Cartaxo e Peso da Régua, Estremoz, Beja, Viseu, Loures, Santarém, Braga e Albufeira, o Mercado dos Vinhos do Continente passou agora pelo Funchal. A iniciativa, que visa divulgar os vinhos regionais e, sobretudo, os produtores de cada região vitivinícola, já promoveu a presença de 73 produtores nos dezoito mercados já decorridos. Esta é mais uma prova da dedicação constante do Continente para fomentar e divulgar a produção nacional.