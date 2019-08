Consulte os destaques da agenda desta quinta-feira

Entrega de ‘Cartões Abem: Rede Solidária do Medicamento’

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito da assinatura do protocolo com a Associação Dignitude, vai entregar 11 ‘Cartões Abem: Rede Solidária do Medicamento’ a pessoas socialmente carenciadas do concelho.

A iniciativa irá ocorrer, pelas 11h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico.

A acção visa comparticipar o pagamento de medicamentos à população que se encontre em situação de carência socioeconómica e que esteja impossibilitada de adquirir os fármacos que lhes são prescritos.

No concelho de Machico serão entregues, numa primeira fase, ‘Cartões Abem’ a 11 pessoas, com idades entre os 65 e os 80 anos, com reformas escassas.

Governo reúne na Quinta Vigia

O Governo Regional reúne-se, pelas 15 horas, na Quinta Vigia. Pelas 16h30 serão prestadas declarações alusivas ao conselho, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

PSD visita empresa IlhaPeixe

O Grupo Parlamentar do PSD/M realiza amanhã, pelas 11 horas, uma visita à empresa IlhaPeixe, no Caminho do Cais do Porto Novo.

PCTP/MRPP entrega lista de candidatos

O Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) irá proceder à entrega da sua lista de candidatos, pelas 15 horas, no Juízo Local Cível do Funchal, no Palácio da Justiça.

A candidatura do PCTP/MRPP tem como primeira candidata Fernanda Calaça, residente em Machico.

Iniciativa Liberal entrega lista de candidatos

A Iniciativa Liberal irá efectuar a entrega no tribunal da lista de candidatos à Assembleia Legislativa Regional, pelas 13h30.

RIR entrega candidatura

O Partido RIR- REAGIR, INCLUIR E RECICLAR, entrega a sua candidatura à Assembleia Legislativa da RAM no Tribunal do Funchal, pelas 10 horas.

CDS-PP realiza iniciativa no Seixal

O CDS-PP Madeira aborda, na freguesia do Seixal, concelho do Porto Moniz, um assunto de relevância para as populações da Madeira e Porto Santo, no âmbito da pré-campanha para as eleições regionais de 22 de Setembro.

O ponto de encontro é o seguinte: na Via Expresso 2 (São Vicente-Porto Moniz), depois de passar o acesso ao centro da freguesia do Seixal, permanecer mais uns metros à frente na VE2 até encontrar, à direita, a Rua do Porto da Lage, seguir até ao fim.

Haverá declarações à comunicação social às 12 horas.

CDU promove iniciativa no Porto Santo

A CDU realiza na ilha do Porto Santo uma iniciativa política sobre as erradas políticas de investimento público, numa iniciativa em que, pelas 16 horas, às portas do Parque de Campismo, na Fontinha, no centro da cidade Vila Baleira, Edgar Silva, Coordenador Regional e Cabeça de Lista da CDU às próximas Eleições Regionais apresentará as conclusões desta iniciativa.