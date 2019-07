Consulte a sua agenda para esta quarta-feira, dia 10 de Julho

Amílcar Gonçalves visita obras no Palheiro Ferreiro

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, visitará nesta quarta-feira, dia 10 de Julho, pelas 11h00, as obras de estabilização do talude sobranceiro à ER 205, no Palheiro Ferreiro, freguesia de São Gonçalo, no Funchal. Esta empreitada foi financiada pela Lei de Meios e custou cerca de 1,2 milhões de euros.

Susana Prada visita início dos trabalhos da rede viária florestal

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita, pelas 11 horas, na Santa do Porto Moniz, o início dos trabalhos da rede viária florestal na Região Autónoma da Madeira.

CDS realiza iniciativa

No âmbito da pré-campanha eleitoral para as eleições regionais de 22 de Setembro, o CDS-PP Madeira aborda questões do maior interesse para as populações da Madeira e Porto Santo.

Haverá declarações à comunicação social às 11 horas, junto à Universidade da Madeira, no edifício Madeira Tecnopólo.

PSD realiza Jornadas Parlamentares

O Grupo Parlamentar do PSD realiza amanhã e na quinta-feira, dias 10 e 11 de Julho, as suas Jornadas Parlamentares, que têm por objectivo fazer o balanço da actividade parlamentar na XI Legislatura da Assembleia Legislatura.

O programa inclui visitas a empresas e instituições da freguesia. As sessões de abertura e de encerramento terão lugar no auditório da Junta de Freguesia de Santo António.

Quarta-feira – Dia 10 de Julho

09 horas – Visita ao Centro de Saúde de Santo António - Saúde

10h30 – Sessão de Abertura das Jornadas

Tema: Autonomia

Orador: Alberto João Jardim

15 horas - Visita ao Centro Paroquial da Graça - Social

Quinta-feira - Dia 11 de Julho

10h30 - Visita à Empresa Casa de Santo de António

12h30 - Sessão de Encerramento das Jornadas

Orador: Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque

Pedro Ramos na apresentação da Unidade de Farmacovigilância

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na cerimónia de apresentação da Unidade de Farmacovigilância da Região Autónoma da Madeira, pelas 12 horas, no Salão Nobre do Governo Regional.

A nova Unidade ficará sediada nas instalações do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, (IASAÚDE) e tem como principal objectivo contribuir para o aumento da segurança na utilização de medicamentos na RAM.

Paula Cabaço visita stand do Governo na Expomadeira

Nesta quarta-feira, há muito para ver no stand do Governo Regional na Expomadeira, numa animação que, entre as 18 e as 00 horas, promete surpreender o público. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, visitará o stand, pelas 18 horas.

Apresentação da peça ‘A Pulga Atrás da Orelha’

Pelas 15 horas, realiza-se no Teatro Municipal Baltazar Dias a apresentação da peça ‘A Pulga Atrás da Orelha’, uma coprodução entre o Teatro Feiticeiro do Norte e o Teatro Baltazar Dias, que é um dos destaques do calendário deste ano. A vereadora da Cultura na CMF, Madalena Nunes, estará presente na ocasião.

USAM promove arruada

A USAM promove uma arruada, com saída, pelas 15h30, da estátua Gonçalves Zarco, na placa Central da Av. Arriaga, seguido pela faixa norte da Av. Arriaga, Rua do Aljube, Largo do Chafariz, Rua do Bettencourt, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Mercado dos Lavradores, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (Faixa Norte) a terminar junto à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), onde será lida e aprovada uma resolução para ser entregue na ALM.

Esta iniciativa está inserida na Jornada de Luta Nacional convocada pela CGTP-IN.

SITAM entrega pedido de reunião ao Director Regional do Trabalho

A Direcção do SITAM irá entregar, pelas 16 horas, um pedido de reunião ao Director Regional do Trabalho, na Rua João Gago, Funchal.