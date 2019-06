Consulte a agenda deste sábado, dia 29 de Junho

‘Medicamentos, Inovação, Valor e Sustentabilidade’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura da reunião ‘Medicamentos, Inovação, Valor e Sustentabilidade’, no auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal. O evento realiza-se às 09h15.

Aula de Zumba Solidária

Pelas 10 horas, a Praça do Povo recebe a Aula de Zumba Solidária. Uma iniciava do Governo Regional, em parceria com o Banco Alimentar, Mercearias Sociais da RAM e e Associação Desportiva Élton Camacho.

Aos participantes é pedida a doação de azeite, leite, arroz/massa ou enlatados, tendo estes sido os bens identificados como os mais necessários.

‘Planos Municipais para a Igualdade’ - Mulheres socialistas’

Também às 10 horas, acontece o workshop sobre ‘Planos Municipais para a Igualdade - Mulheres socialistas’, na sala de conferências do Casino da Madeira, assim como uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, na Doca do Cavacas. Já, pelas 10h30, terá lugar uma iniciativa do CDS/PP, junto ao edifício Ponta do Sol Shopping.

Às 12 horas, o PTP realiza uma acção junto à Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. E, pelas 16 horas, o BE promove o debate ‘Caminhos da Autonomia’, que irá contar com Miguel Silva Gouveia, Guida Vieira, Luís Fazenda e Paulino Ascenção. A iniciativa terá ligar no Espaço Paulo Martins.

Às 19 horas, o Juntos pelo Povo realiza uma conferência de imprensa, junto ao Palacete Zino, na Ponta de Sol.

Gravações nova novela da TVI

Já, pelas 15 horas, acontece uma sessão aberta à comunicação social das gravações da nova telenovela da TVI, nas Achadas da Cruz, onde irão estar presentes os actores Pepe Rapazote, Dalila Carmo, Margarida Vila-Nova e Frederico Barata.

Albuquerque no VIII Sarau da Escola de Santa Cruz

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, participa, pelas 20 horas, no VIII Sarau da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, que acontece no Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Cruz.

Concerto ‘Daniela & Francisco’

O Cais da Ribeira recebe o concerto de ‘Daniela & Francisco – New Generation’. O espectáculo ocorre às 21 horas.

Espectáculo piromusical

Também às 21 horas realiza-se a sessão do ciclo de cinema ‘CineMar 2019’, no Museu da Baleia da Madeira e, pelas 22h30, realiza-se o espectáculo piromusical extraconcurso, no Cais da Cidade. A iniciativa está a cargo da Empresa Macedos Pirotecnia e promete surpreender o público sob o tema ‘Glorius’.

Após este espectáculo, pelas 23 horas, na Praça do Povo, junto ao palco onde têm decorrido os Sunsets de Verão, decorrerá a cerimónia de entrega de prémios do concurso internacional de fogo-de-artifício do Festival do Atlântico 2019, que este ano teve por concorrentes a Itália, a Polónia e o México.