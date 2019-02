‘Consulta Aberta’ disponível no Centro de Saúde do Caniço

O SESARAM informa, em nota emitida hoje, que a partir do dia 25 de Fevereiro, a Consulta Aberta (consulta complementar) estará disponível no Centro de Saúde do Caniço, das 15h:00 às 20h:00 (de segunda a sexta) e das 09h:00 às 13h:00 (ao sábado).

Este é o quinto Centro de Saúde da Região a disponibilizar esta consulta, destinada aos utentes que necessitam de atendimento pouco urgente. Até agora disponível nos Centros de Saúde de Santo António, da Nazaré, do Bom Jesus e de Câmara de Lobos. Neste momento, já se registaram 1348 atendimentos no âmbito desta consulta complementar.

Horários

- Centros de Saúde de Santo António, Nazaré e Bom Jesus: das 14h:00 às 20h:00, de segunda a sexta;

- Centro de Saúde de Câmara de Lobos: das 09h:00 às 16h:00, de segunda a sexta;

- Centro do Caniço: das 15h:00 às 20h:00 de segunda a sexta e das 09h:00 às 13h:00 ao sábado.