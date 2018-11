Conselho de Juventude da Madeira reúne-se amanhã no Funchal

O Conselho de Juventude da Madeira, órgão de consulta do Secretário Regional de Educação, tem agendada para amanhã, às 18 horas, uma reunião ordinária, no Centro de Juventude do Funchal, juntando conselheiros, representantes das organizações de juventude, juventudes partidárias e organismos públicos que, de forma directa e indirecta, intervêm para a execução das políticas de juventude, para debater e apresentar propostas que se revistam de interesse para os jovens da Região Autónoma da Madeira (RAM). Terá ainda a presença do Conselho Nacional de Juventude que apresentará as conclusões finais do processo do Diálogo Estruturado Europeu referentes ao 6.º Ciclo, implementado junto dos jovens da Madeira e de todo o país.

Dada a presença das organizações de juventude e de entidades com actuação transversal neste domínio, esta plataforma representativa das organizações de juventude de âmbito nacional divulgará alguns projectos na área da formação cívica dos jovens em 2018 e 2019 com enquadramento europeu.

De entre os principais eixos de actuação, o Conselho Nacional de Juventude assume-se como interlocutor perante os poderes constituídos e pretende reivindicar o direito à consulta sobre todos os assuntos que respeitem à juventude portuguesa em geral. Colabora igualmente com os organismos da Administração Pública através da realização de estudos, emissão de pareceres e informações relacionados com problemática e interesses juvenis.

A sua presença no Conselho de Juventude da Madeira pretende ser um contributo na partilha de experiências e projectos realizados e a implementar a nível nacional e europeu, os quais se revestem de interesse para as organizações juvenis e juventude da RAM.