Conselho de Governo realiza-se na segunda-feira

Contrariamente ao que foi ontem referido pelo secretário Regional da Saúde o Conselho de Governo não vai reunir-se amanhã, domingo de Páscoa, mas na segunda-feira, 13 de Abril.

Pedro Ramos cometeu um lapso ao ter anunciado, na conferência de imprensa do IASAÚDE, que o encontro semanal seria amanhã.

Na segunda-feira, o presidente do Governo vai anunciar as medidas que vão orientar as actividades económicas e sociais na segunda metade do mês de Abril, na Região.

Deverão ser também conhecidas as decisões sobre o ano lectivo em curso.