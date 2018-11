Conselho de Governo autoriza várias expropriações de terrenos

Reunido esta quinta-feira em Conselho de Governo, o executivo regional autorizou a expropriação de várias parcelas de terreno no valor global de cerca de 139 mil euros, “necessárias à realização de várias empreitadas”, explicou o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado. Como a estabilização da Estrada Regional 102, Ribeiro Serrão, na Camacha, a regularização e canalização do Ribeiro das Eiras (1.ª fase), e ainda terrenos associados à construção do Hospital Central da Madeira.

Foi ainda autorizada a aquisição, pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, de um terreno situado na freguesia do Monte para integrar o projecto de criação da faixa corta-fogo no Caminho dos Pretos: “A criação de faixas de gestão, nos espaços florestais, é prioritária, para o Governo Regional, nas zonas que apresentam elevadas suscetibilidade e vulnerabilidade à ocorrência de incêndios florestais, como sejam em torno da cidade do Funchal, devendo ser, preferencialmente, constituídas em estradas e/ou caminhos estratégicos para, em caso de incêndio florestal, servirem de apoio ao combate”.

Do Conselho de Governo desta semana, resultou ainda a suspensão parcial do Plano Director Municipal do Porto Santo, após solicitação e pronúncia feita pela Câmara Municipal do Porto Santo, no sentido de criar e dar início a um projecto de arquitectura, além da construção de um estabelecimento comercial na ilha dourada: “Uma decisão que surge na sequência da apresentação de um projeto de arquitetura para construção de um estabelecimento comercial num prédio rústico, localizado na Estrada do Penedo, e tendo em conta que o PDM do Porto Santo, em vigor desde junho de 1999, se encontra desatualizado, face às exigências da realidade atual e que o estabelecimento comercial projetado assume um elevado interesse, não só para o Município do Porto Santo, como também para a Região Autónoma da Madeira, seja em termos das suas repercussões na economia local e regional, seja em termos da identificação do seu conceito, nomeadamente a imagem de excelência com que se pretende promover o destino turístico Porto Santo”.

Recorde-se ainda que, em reunião ordinária realizada no dia 30 de outubro do corrente ano, a autarquia deliberou, por unanimidade, solicitar ao Governo Regional que considerasse o referido projeto como de interesse regional e que, consequentemente, promovesse a suspensão parcial do PDM do Porto Santo.

Ainda, a autorização da celebração de um Contrato Programa para assegurar os encargos existentes com a utilização e manutenção das instalações do Centro de Processamento da castanha no Curral das Freiras, para efeitos de apoio logístico à comercialização e promoção da castanha no âmbito da festa da castanha de 2018.

E também conceder à Casa do Povo do Curral das Freiras, uma comparticipação financeira que não excederá, o montante três mil 480 euros.

A IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira também recebeu autorização para dar de arredamento, à Rede Europeia Anti-Pobreza de Portugal, um espaço não habitacional “de que que é dona e legítima proprietária no Conjunto Habitacional do Hospital”.

Foi ainda aprovado “designar diversas individualidades, de reconhecido mérito nacional ou internacional, para integrarem a Comissão de Honra da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo, que naturalmente será presidida pelo Sr. Presidente da República Portuguesa, Professor Marcelo Rebelo de Sousa”, esclareceu ainda Pedro Calado.

E que conta ainda com as seguintes individualidades:

- Eduardo Ferro Rodrigues – Presidente da Assembleia da República Portuguesa

- António Luís Santos da Costa – Primeiro Ministro do Governo da República Portuguesa

- Ramalho Eanes – Antigo Presidente da República Portuguesa

- Aníbal Cavaco Silva – Antigo Presidente da República Portuguesa

- Augusto Ernesto Santos Silva – Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo da República Portuguesa

- Luís Filipe Carrilho de Castro Mendes – Ministro da Cultura do Governo da República Portuguesa

- Irineu Cabral Barreto – Representante da República na Região Autónoma da Madeira

- José Lino Tranquada Gomes – Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

- Miguel Albuquerque – Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira

- Pedro Calado – Vice-Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira

- Paula Cabaço – Secretária Regional do Turismo e Cultura do Governo da Região Autónoma da Madeira

- José Manuel C. L. Molarinho Carmo – Reitor da Universidade da Madeira

- Emanuel dos Santos Nascimento Rodrigues – Antigo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

- José Miguel Jardim de Olival Mendonça – Antigo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

- Alberto João Gonçalves Jardim – Antigo Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira

- Adriano Moreira – Presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa

- Carlos Teles – Presidente da Câmara Municipal da Calheta

- Célia Pessegueiro – Presidente da Câmara Municipal da Ponta de Sol

- Filipe Sousa – Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

- Idalino Vasconcelos – Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

- José António Garcês – Presidente da Câmara Municipal de São Vicente

- Paulo Cafofo – Presidente da Câmara Municipal do Funchal

- Pedro Coelho – Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

- Ricardo Franco – Presidente da Câmara Municipal de Machico

- Ricardo Nascimento – Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

- Teófilo Cunha – Presidente da Câmara Municipal de Santana

- Carlos Moedas – Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação

- Carlos Alberto G. Cardoso Perestrelo – Comandante Chefe das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira

- Paulo Jorge da Silva Ribeiro – Capitão do Porto do Funchal

- Filipe Correia de Jesus – Antigo Secretário de Estado do Governo da República Portuguesa e Deputado à Assembleia da República

- João Carlos Abreu – Antigo Secretário Regional do Turismo e Cultura

- Virgílio Pereira – Antigo Presidente da Câmara Municipal do Funchal

- Duarte Pio de Bragança – Representante da Monarquia Portuguesa

- José Tolentino Mendonça – Arcebispo, Bibliotecário do Vaticano

- António Carrilo – Bispo da Diocese do Funchal

- Teodoro Faria – Bispo Emérito da Diocese do Funchal

- Carlos Pereira – Presidente do Club Sport Marítimo

- Cristiano Ronaldo – Desportista

- Cristina Pedra – Presidente da ACIF - Câmara do Comercio e Indústria da Madeira

- Filipe Abreu Silva – Presidente do Clube de Futebol União da Madeira

- Francisco José Pereira Pinto Balsemão – Presidente do Conselho de Administração IMPRESA

- Guilherme D´Oliveira Martins – Administrador Executivo da Fundação Calouste de Gulbenkian

- Jaime Ernesto Ramos – Presidente da ASSICOM – Associação da Indústria – Associação da Construção da Região Autónoma da Madeira

- João Rodrigues – Desportista

- Rui Alves – Presidente do Clube Desportivo Nacional

- Rui Nepomuceno – Historiador

- Victor Veríssimo Serrão – Historiador