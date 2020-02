Conheça os vencedores do 4.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

Realizou-se, no passado dia 14 de Fevereiro, a Final do 4.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos [4CRJM], no Pavilhão do Colégio Salesianos, no Funchal. A iniciativa, operacionalizada pela Direcção Regional de Educação, reuniu 96 escolas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico da Região Autónoma da Madeira, num total de 358 alunos (225 do 1.º ciclo, 70 do 2.º ciclo e 63 do 3.º ciclo), 120 professores e 63 colaboradores.

O campeonato foi composto por três jogos de tabuleiro para o 1.º ciclo: ‘Semáforo’, ‘Gatos & Cães’ e ‘Rastros’; três jogos de tabuleiro para o 2.º ciclo: ‘Gatos & Cães’, ‘Rastros” e “Produto’; e três jogos de tabuleiro para o 3.º ciclo: ‘Rastros’, ‘Produto’ e ‘Dominório’, que têm como característica comum o facto de apelarem ao raciocínio muito rigoroso e criativo, estimulando aquilo que é a própria essência da Matemática, o prazer de pensar, assim como o saber perder e o saber ganhar com humildade, não menos importantes, uma vez que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social de cada aluno.

Antes e depois de cada torneio, os alunos tiveram à sua disposição um espaço lúdico com uma panóplia variada de jogos de estratégia, bem como actividades de robótica e origami que mereceram uma adesão massiva.

A sessão de encerramento e entrega de prémios contou com a presença do Director Regional de Educação, Marco Gomes, do Coordenador de Pastoral do Colégio Salesianos, Padre David Teixeira, e do Gerente do Banco Crédito Agrícola no Funchal, Hugo Alcântara. Os vencedores de cada jogo representarão a Região Autónoma da Madeira na final do 16.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, no próximo dia 20 de Março, em Aveiro.

Vencedores do jogo ‘Semáforo’ - 1.º Ciclo:

1.º lugar – Maria Eduarda Silva da EB1/PE Ribeiro de Alforra;

2.º lugar – Rodrigo Soares da EB1/PE Visconde Cacongo;

3.º lugar – Rodrigo Abreu do Externato Princesa D. Maria Amélia.

Vencedores do jogo ‘Gatos & Cães’ – 1.º Ciclo:

1.º lugar – Bernardo Quintal da EB1/PE das Figueirinhas;

2.º lugar – João Caldeira da EB123/PE do Porto da Cruz;

3.º lugar – Mateus Garanito da EB1/PE/C da Ribeira Brava.

Vencedores do jogo ‘Rastros’ – 1.º Ciclo:

1.º lugar – Salvador Gonçalves da EB1/PE/C Eng.ª Luís Santos Costa;

2.º lugar – Soraia Sousa da EB123/PE do Porto da Cruz;

3.º lugar – Inês Freitas da EB1/PE/C da Ribeira Brava.

Vencedores do jogo ‘Gatos & Cães’ – 2.º Ciclo:

1.º lugar – Gustavo Fernandes da EBS da Ponta do Sol;

2.º lugar – Matthew Matos da International Sharing School;

3.º lugar – Ruben Fiqueli da EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade (Campanário).

Vencedores do jogo ‘Rastros’ – 2.º Ciclo:

1.º lugar – José Vítor Pereira da EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade (Campanário);

2.º lugar – Francisco Barbosa da EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva;

3.º lugar – Miguel Franco do Colégio de Santa Teresinha.

Vencedores do jogo ‘Produto’ – 2.º Ciclo:

1.º lugar – Cristiano Gonçalves da EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade (Campanário);

2.º lugar – Diogo Fernandes da EBS da Ponta do Sol;

3.º lugar – Mercedes Mendes do Colégio Salesianos.

Vencedores do jogo ‘Rastros’ – 3.º Ciclo:

1.º lugar – Pedro Chen da International Sharing School;

2.º lugar – Tatiana Gomes da EB23 do Estreito de Câmara de Lobos;

3.º lugar – Tiago Ramos da EB/PE de Santo António e Curral das Freiras.

Vencedores do jogo ‘Produto’ – 3.º Ciclo:

1.º lugar – Afonso Nóbrega da EB23 do Caniço;

2.º lugar – Miguel Temtem da EBS da Ponta do Sol;

3.º lugar – Elliot Clarkson da International Sharing School.

Vencedores do jogo ‘Dominório’ – 3.º Ciclo:

1.º lugar – Nuno Fernandes da EBS da Ponta do Sol;

2.º lugar – Vítor Fernandes da EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade (Campanário);

3.º lugar – Érica Azevedo da EBS Gonçalves Zarco.

Os vencedores receberam prémios do Mundo da Esperança, da Imaginarium, da Fnac, da Papelaria São Bento, da Luduscience, da Porto Santo Line, do Banco Crédito Agrícola e da Ambarscience. O Campeonato contou com os apoios da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, da Câmara Municipal da Ponta do Sol, da Câmara Municipal da Ribeira Brava, do Restaurante Encumeada, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade (Campanário), da Contrakapa, do Clube Costura Criativa da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, da MacoBrava, dos Irmãos Leça, da EquipVending e da Associação de Ténis de Mesa da Madeira.