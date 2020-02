Conheça os destaques da agenda para o Dia de Carnaval

Há Trapalhão no Funchal

O cortejo Trapalhão, no Funchal, começa às 16 horas. Este é um dia em que os foliões aproveitam para dizerem de sua justiça, pegando nos assuntos da actualidade e levando para a Avenida do Mar em jeito de sátira social e política. Resta saber, quais serão as temáticas que estarão em destaque neste desfile. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará a assistir ao desfile.

As inscrições para o Trapalhão realizam-se junto ao edifício da Praça do Mar (Avenida Francisco Sá Carneiro), das 14 horas às 15h30, para os foliões e grupos interessados em se candidatarem aos prémios. Não é permitida a circulação de motos e bicicletas no desfile. A participação é aberta a todos, nacionais e estrangeiros.

Eis o itinerário: Partida da Avenida Francisco Sá Carneiro, Rotunda Francisco Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Praça da Autonomia.

Espectáculo circense no Jardim Municipal, no Funchal

Às 21 horas, realiza-se o espectáculo em torno das artes circenses, dança e canto, com a duração de 45 minutos, que contempla acrobatas, andas, aéreos, dança vertical, malabaristas de bolas poi, cuspidores de fogo e ainda bailarinos nos estilos urban style, burlesque e jazz.

Desfile no Arco de São Jorge

No Arco de São Jorge, é pela mão da Junta de Freguesia que se realiza o desfile desta terça-feira de Carnaval. A saída dos mascarados será às 16 horas, no Centro Cívico. De entre os foliões será escolhido o ‘Melhor Mascarado’, isto depois das 17 horas. Um dos momentos altos da tarde será a tradicional queima dos velhos do Entrudo, não sem antes haver um agradável convívio com as iguarias da época.

Trapalhão percorre centro da freguesia do Caniço

No Caniço, o cortejo Trapalhão percorrerá o centro da freguesia, onde os foliões irão mostrar a máscara escolhida para este desfile, que tem início marcado para as 16 horas.

Caniçal ‘entra’ na folia

No Caniçal, este dia será também ‘marcado’ pelo cortejo como forma de celebrar mais um Carnaval.

Porto Santo recebe ‘trapalhada’ de Carnaval

No Porto Santo, o desfile do Trapalhão sai à rua às 15 horas. Além disso, e como forma de celebrar em grande este dia, está também prevista animação musical no centro da vila, onde não faltará samba. Muito samba.

‘Convívio de Malassadas’ em São Vicente

Em São Vicente, há ‘Convívio de Malassadas’, no Centro Comunitário da Primeira Lombada, a partir das 19h30.

Retomado cortejo no sítio da Boa Morte

Na Ribeira Brava, nesta terça-feira de Carnaval será retomado o cortejo no sítio da Boa Morte. O desfile vai acontecer a partir das 17 horas. Numa iniciativa da população local, com ao apoio da Junta, o cortejo é aberto a todos os interessados, saindo do Caminho da Boa Morte, seguindo até ao Lombo da Levada, regressando, depois, ao ponto de partida.