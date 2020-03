Conheça os destaques da agenda desta terça-feira

- Às 09h30 realiza-se a Sessão Regional do Parlamento dos Jovens, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

- Pelas 09h30 começa a iniciativa promovida pela Ordem dos Engenheiros Técnicos - ‘Mulher Actual, Velhos Desafios’, na Quinta Magnólia.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a exploração agrícola ‘Ricardo Miguel Ferraz Rodrigues’, em São Jorge, Santana, nas imediações da Rua Estudante Farrobo de Cima.

- O grupo parlamentar do PSD/M realiza, pelas 11 horas, uma visita à Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.

- Às 14 horas, acontece uma conferência de imprensa do grupo parlamentar do PS-M, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, junto à porta de entrada.

- Pelas 14h30, realiza-se a reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude, na ALM.

- Às 14h30, na ALM, acontece a reunião e ordem de trabalhos da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

- O secretário do Turismo, Eduardo Jesus, marca presença na assinatura do acordo de colaboração com a editora ‘O Liberal, no auditório do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira.

- Às 16 horas, o Marítimo visita a Escola da Marinheira, no Estreito de Câmara de Lobos.

- Acontece, pelas 16 horas, a apresentação do 1.º Festival de Música Improvisada do Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- O Comandante Operacional da Madeira apresenta, pelas 17h30, missões aos auditores do Curso de Defesa Nacional e do Curso Intensivo de Segurança e Defesa do Instituto de Defesa Nacional na Região Autónoma da Madeira.

- Às 18 horas, ocorre uma reunião do IASaúde com clubes e associações desportivas sobre o coronavírus, na Escola Profissional Francisco Fernandes.