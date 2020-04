Conheça o horário das aulas na RTP Madeira

Já os estudantes de 11.º e de 12.º ano, ficam com os horários a partir do meio e até ao final da manhã. Saiba os horários na grelha lançada pela Secretaria Regional da Educação.

A grelha da RTP Madeira fica, assim, ocupada nas manhãs de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas, com conteúdos pedagógicos. As primeiras sessões da manhã são dedicadas sobretudo ao 10.º ano. Recorde-se que as aulas são em blocos de 30 minutos , já que não existindo interacção entre professor e alunos, esta foi a solução acordada pela comunidade educativa, de forma a que os estudantes não percam atenção.

As gravações das aulas que, como o DIÁRIO já noticiou, terão um total de 120 horas com duração até 29 de Maio, já começaram a ser preparadas no piso 1 do Liceu Jaime Moniz.

Já os estudantes do Básico, recorde-se seguirão a grelha da RTPM Memória, entre as 9 e as 17h50. De acordo com o Ministério da Educação, o espaço televisivo chama-se #EstudoEmCasa. Neste caso, as primeiras horas do dia serão dedicadas aos alunos do 1.ª e 2.º anos e as últimas destinadas ao 9.º ano.

Estas emissões podem também ser assistidas por módulos aqui.