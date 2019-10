Conheça as propostas do roteiro deste sábado

‘A Camioneta vai ao Teatro’

No âmbito da iniciativa ‘A Camioneta vai ao Teatro’, o grupo de animação Flow apresenta, às 11h30, a peça infanto-juvenil ‘Uma viagem inesquecível’, no piso 0 do Fórum Madeira. Há nova sessão no domingo.

Danceflavourz na Fnac

A Danceflavourz - Escola das Artes Performativas actua às 17 horas, na Fnac Madeira.

Cais do Carvão acolhe ‘Cinema no Cais’

O Cais do Carvão acolhe ‘Cinema no Cais’, uma iniciativa dinamizada pela CMF, com actuações do Miguel Pires Trio a partir das 18 horas, seguindo-se a Orquestra do Ponteado. A finalizar a noite haverá uma edição especial do ‘Shortcutz Funchal’, que irá exibir curtas-metragens premiadas.

Mario Rey no Barreirinha Bar Café

Mario Rey actua, a partir das 18h30, no Barreirinha Bar Café, apresentando uma viagem pelas sonoridades da música deep, desde o lo-fi house dos anos 90 até ao deep house mais avant-garde e actual.

Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia

Há música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

Noite de fado no Snack Bar Santa Luzia

Realiza-se uma noite de fado vadio no Snack Bar Santa Luzia, pelas 20h30, organizada pela AFM - Associação de Fado da Madeira.

Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira

Acontece mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Vem e Vê’, de Elem Klimov.

Sarau de Fado de Coimbra

A Associação Académica da Universidade da Madeira promove mais um Sarau de Fado de Coimbra, protagonizado pelo grupo Fatum, a partir das 21 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas).

Concerto solidário no ‘Baltazar Dias’

O Teatro Municipal Baltazar Dias será palco, pelas 21 horas, do concerto solidário da associação Venexos, com a actuação da Banda Municipal do Funchal, os Triova Voices e Laura Silva, uma das cantoras das Ninfas do Atlântico.

Festival de Órgão da Madeira na Sé

Mais um concerto integrado no Festival de Órgão da Madeira, desta vez pelas 21h30, na Sé do Funchal. O evento ‘Sinfonia com órgão’ será protagonizado pela Orquestra Clássica da Madeira (sob a direcção de Martin André) por e João Vaz e Laura Mendes (órgãos).

Miguel Pires no Atlanticulture Center

O Atlanticulture Center (Fórum Machico) acolhe o concerto de Miguel Pires ao vivo, a partir das 22h30.

Carlos Sá e DJ Nuno Marcial no Sai de Baixo Alto Astral

O espaço Sai de Baixo Alto Astral, no Porto Novo, está a celebrar o seu 20.º aniversário e para o efeito realiza uma noite especial com a actuação de Carlos Sá, da Banda Alto Astral e do DJ Nuno Marcial. A gastronomia terá o ‘toque mágico’ de Marisol.

‘Noche Latina’ no El Mexicano

A Cantina El Mexicano propõe uma grande ‘Noche Latina’ com o espectáculo da banda Conexión Latina e a selecção musical do DJ convidado Oswal Cool.

‘Party All The Time’ no Copacabana

A discoteca Copacabana estará animada com a festa ‘Party All The Time’, com a selecção musical do DJ convidado Oxy. Já no Garden actua o DJ Buddha Jr.