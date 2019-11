Conheça as propostas do roteiro desta terça-feira

Palestra sobre Cancro da Próstata

No âmbito da iniciativa ‘Novembro Azul’, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça será palco, às 18h30, de uma palestra intitulada ‘Vamos falar sobre Cancro da Próstata’, com a participação dos urologistas do SESARAM Ferdinando Pereira e Pedro Fernandes.

Jantar com Governadora do Distrito 1960

A Governadora do Distrito 1960 visita esta terça-feira o Rotary Club Machico-Santa Cruz. Mara Duarte terá um dia intenso de contactos e visitas nos Concelhos de Machico e Santa Cruz. O dia termina com um jantar festivo, às 20h, no Hotel Four Views Oasis (Caniço).

São Martinho no Savoy Palace

O Savoy Palace, no Funchal, mantém a tradição e celebra o São Martinho com um vasto programa de actividades. Para esta terça-feira, é possível provar o cocktail Hot Apple Punch, em alguns dos bares do hotel – Alameda, Galáxia Skybar e Lobby Lounge Bar.

A partir das 18 horas, realiza-se um workshop com prova de vinhos pelo produtor Terras do Avô, seguido de jantar de degustação no Jacarandá Lounge & Club.

Cinema para todos

Os cinemas do MadeiraShopping e do Fórum Madeira têm em exibição uma série de filmes para miúdos e graúdos.

No Fórum Madeira, os cinemas NOS apresentam o filme de banda desenhada ‘A Família Addams’ em versão portuguesa, assim como a Maléfica - Mestre do Mal. Há ainda para ver os filmes Doutor Sono, Quem brinca com o fogo, Joker, Midway, Exterminador Implacável: Destino Sombrio e Technoboss.

No Cineplace (MadeiraShopping), estão em exibição os filmes Maléfica - Mestre do mal, Countdown 2d, Joker, Os Camarões Brilhantes, A Família Addams, Doutor Sono, Midway, Quem brinca com o Fogo, Zombieland: Tiro Duplo, Abominável e Exterminador Implacável: Destino Sombrio.