Conheça as propostas do roteiro desta sexta-feira, dia 14 de Fevereiro

‘Salada de Sexos’

Às 21 horas, o Fórum Machico recebe a ‘Salada de Sexos’ dos 4Litro. Um conflito de amores entre um gay, uma lésbica e dois heterossexuais para ver naquele palco, onde não faltará muito comédia.

Clubes nocturnos assinalam Dia dos Namorados

A Venda Velha celebra hoje o amor, por isso, na compra de duas ponchas, oferece um chocolate. A animação daquele clube da Zona Velha estará a cargo do DJ Américo Nunez.

O Old Town Bar, na Zona Velha, também assinala o Dia dos Namorados, estando a sortear um jantar a dois, no restaurante Sabor a Fado, e uma massagem de costas para ‘ela’. Esta ‘Love Party’ será dirigida pelo DJ Jaime Freitas, com os melhores ‘hits’ apaixonantes da actualidade.

Também ‘embalado’ pelo amor, o Casino da Madeira recebe o ‘Delux Casino Night’, que irá envolver jantar no Restaurante Bahia, música ao vivo e o ‘Rose Rouge’. Antes deste espectáculo haverá um concerto acústico com Tiago Sena. A entrada no Copacabana está assegurada para todos os que forem jantar.

Como não poderia deixar de ser, o Dubai Club realiza a ‘Valentine’s Day Party’, assinalando assim o 14 de Fevereiro.

O JAM celebra de igual forma o amor com ‘The Lobe Boat’. Na cabina de som estarão os DJ’s Ricardo Campos e Maurílio Freitas.

‘Carnival is Coming’no Trap

Já o Trap acolhe o ‘Carnival is Coming’, com Filipe Quintal e Paul X.