Conheça as propostas do roteiro desta segunda-feira

Exposição sobre 450 anos da Fundação do Colégio dos Jesuítas

O Museu de Arte Sacra do Funchal e a Académica da Madeira assinalam os 450 anos da Fundação do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, através de uma exposição que remete para os principais momentos deste importante conjunto patrimonial, ainda hoje, bem presente e vivo no quotidiano local.

Esta exposição poderá ser visitada até 31 de Janeiro. O ingresso tem o custo de 2 euros.

‘Do Amor à Paz Interior com Yoga e Meditação’ na Fnac

A Fnac Madeira recebe, pelas 19 horas, a palestra ‘Do Amor à Paz Interior com Yoga e Meditação’.

A palestra será conduzida pela Monja Yogi Didi Ananda Advaeta, da Holanda que, tendo trabalhado no Brasil por vários anos, irá falar em português. Esta é uma oportunidade ideal para, em ambiente descontraído, conhecer e/ou dar a conhecer os benefícios do yoga/meditação.

A entrada é livre.

Mostra sobre Porto da Cruz no Madeira Shopping

Até ao dia 3 de Novembro, está disponível a exposição ‘Porto da Cruz, Madeira e sua Misticidade’, do artista plástico Kosme Millán, no piso 0 do Madeira Shopping.

Esta exposição mostra as obras a óleo e acrílico com paisagens da pitoresca freguesia de Porto da Cruz e de toda a Madeira.

Com entrada gratuita, a exposição pode ser vista durante o horário de funcionamento daquele centro comercial, ou seja, de domingo a quinta, das 09 às 23 horas, e às sextas, sábados e vésperas de feriados das 09 às 24 horas.

Cinema no Madeira Shopping e Fórum Madeira

Nos Cinemas NOS no Fórum Madeira, estão em exibição os filmes Exterminador Implacável: Destino Sombrio, A Família Addams, Joker, Maléfica: Mestre do Mal, Doutor Sono, Um Dia de Chuva em Nova Iorque e Projeto Gemini. No Cineplace, do Madeira Shopping, podem ser vistos os filmes Exterminador Implacável: Destino Sombrio, A Família Addams, Joker, Maléfica: Mestre do Mal, Doutor Sono, Um Dia de Chuva em Nova Iorque, Zombieland: Tiro Duplo, Projeto Gemini e Abominável.