Conheça as propostas do roteiro desta quarta-feira, dia 12 de Fevereiro

O Comando Operacional da Madeira (COM) arranca hoje com mais uma das iniciativas previstas no seu Plano Estratégico.

As ‘Conversas no COM’, ciclo de palestras temáticas e debates sobre assuntos da actualidade, para os quais serão convidadas figuras de relevo da RAM, e não só, terá início às 18 horas, no auditório do COM.

O presidente da Assembleia Legislativa da RAM, José Manuel Rodrigues, será o orador convidado da primeira palestra, dedicada ao tema ‘Autonomia e Poder Legislativo’.

Também às 18 horas desta quarta-feira, dia 12 de Fevereiro, realiza-se a apresentação do livro ‘Lugares Azuis’ de Miguel Marques, na sede do Clube Naval.