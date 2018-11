Congresso Internacional chega ao fim no Funchal

O Congresso Internacional “Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial” chegou, neste sábado, ao fim, no Centro de Congressos da Madeira.

Ao longo de dia e meio, o evento reuniu duas dezenas de personalidades, nacionais e estrangeiras, numa análise conjunta em torno do papel que a Madeira assumiu na Expansão Marítima portuguesa, e, consequentemente, no primeiro movimento de globalização da História.

Neste segundo dia, as Conferências abordaram os temas: ‘A Economia ao Serviço do Homem’ e ‘As Fronteiras Digitais na Globalização’.

A primeira abordagem esteve a cargo de Ivo Correia (Conselho Económico da Concertação Social), Alberto Vieira (Centro de Estudos de História do Atlântico), Alberto Carvalho (Miami-Dade County) José Gomes Ferreira (SIC) e Mário Romão (Universidade de Lisboa). Já o segundo debate esteve a cargo de Ricardo Jardim Gonçalves (Universidade Nova de Lisboa), Christoph Klein (Comissão Europeia), Gernor Marx (Alemanha) e Javier Zamora (Catalunha).

Ética e apelo aos jovens marcam discurso de encerramento

O encerramento deste Congresso esteve a cargo do Presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva.

Na sua intervenção, destacou que, enquanto factor de aproximação e de partilha do Homem e dos povos dos mais diversos pontos do Mundo, entre si, o fenómeno da globalização é “indiscutivelmente, algo de bom” e que estas reflexões ajudam, precisamente, “a redescobrir o mundo de hoje e a encontrar as respostas de que precisamos para continuarmos a escrever a nossa história, naturalmente com a ajuda e a participação dos mais jovens”.

Notando que a globalização “já não se faz ao ritmo das caravelas ou das travessias de Lindberg ou de Gago Coutinho e Sacadura Cabral”, o Presidente da Comissão Executiva concluiu a sua alocução desejando “que a ética não seja descurada do fenómeno da globalização e que as gerações mais novas saibam assumir a responsabilidade de edificar um mundo cada vez mais justo e melhor para todos”.