Confraria Gastronómica da Madeira esteve na região francesa de Bourgogne

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira, participou no passado sábado, 17 de Novembro, no 51,° capitulo da Confrérie ‘les Compagnons de la Loucholle’ que se realizou na região de Bourgogne - Franche-Comté, no nordeste de França.

A confraria da Madeira foi uma das três convidadas, juntamente com uma da Suíça e outra Francesa.