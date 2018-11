Conferência sobre Caminho Real decorre no próximo sábado

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) promove no próximo sábado a primeira Conferência do Caminho Real da Madeira, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

“A iniciativa propõe-se a uma reflexão participada, não só sobre a identidade deste património madeirense e todo o contexto idiossincrático que o caracteriza ao nível das tradições e da etnografia, mas também sobre o valor acrescentado que o mesmo pode proporcionar, quer pela criação de ofertas turísticas complementares, quer na dinamização do tecido económico local”, descreve uma nota assinada por Miguel Silva Gouveia, presidente da entidade organizadora. O mesmo responsável adianta que a conferência “visa agregar conhecimento histórico sobre estes caminhos centenários, perceber os desafios que se apresentam na sua preservação e valorização e apontar caminhos ao futuro do Caminho Real”.

A iniciativa, que arranca às 09h30, é de entrada livre e o programa conta com 10 convidados, distribuídos por dois painéis. O primeiro painel conta tem como oradores convidados o produtor audiovisual Eduardo Costa, a investigadora Sílvia Sofia Sousa, o historiador de Arte Emanuel Gaspar e Filipe dos Santos (Estudos Locais e Regionais), sendo moderado por Sónia Silva Franco (Arteleia). O segundo painel tem como oradores Roberto Santa Clara (Associação de Promoção da Madeira), Sara André (Madeira Native Motion), Manuel Lira Correia (Full Experience) e Rosa Teixeira (entusiasta Caminho Real), sendo moderado pelo jornalista Miguel Silva (JM-Madeira).

A conferência conta com o apoio da Câmara Municipal da Ponta do Sol, da Direcção Cultural da Cultura e da Associação Retoiça.