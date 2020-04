Condutor foge à PSP, veja o vídeo

O insólito ocorreu esta manhã. Uma viatura que transitava no sentido Funchal / Curral das Freiras parou repentinamente assim que surgiu após a curva que antecede o entroncamento junto à ‘boca’ do túnel do Curral das Freiras, onde a PSP montou posto de controlo. O condutor não arriscou avançar e de imediato fez manobra de inversão de marcha para, aparentemente, ‘fugir’ às autoridades.

Neste posto de controlo implementado este sábado, o trânsito tem sido muito escasso. Em meia hora apenas três viaturas, uma das quais o autocarro de carreira, com apenas um passageiro, também fiscalizado pela polícia.