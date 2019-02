Concurso Regional de Cocktails este domingo

A Associação Barmen da Madeira, vai realizar mais uma vez o Concurso Regional de Cocktails Madeira 2019 no próximo domingo, 24 de Fevereiro, na Loja Coral, Rua Alferes Veiga Pestana nº 22, pelas 15h30 o concurso Regional contando com a presença de 25 Bartenders da Ilha da Madeira. Tem como objectivo o apuramento dos 10 campeões Regionais, que representarão a Ilha da Madeira que este ano se realizará no Algarve Loulé, durante o evento Loulé Wine Fest, 29 e 30 de Março, onde participarão cerca de 50 bartenders finalistas apurados nos concursos regionais, realizados pelas Associações Barmen da Madeira, Algarve e Estoril.

O Concurso Nacional de Cocktails apura os dois campeões nacionais, que representarão Portugal no Concurso Mundial da International Bartender’s Association, que este ano se realiza em Chengdu, na China.