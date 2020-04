Concorrência dá ‘luz verde’ a compra de MadeiraShopping pelos espanhóis Mazabi

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu ‘luz verde’ ao grupo espanhol Mazabi para poder avançar com a compra do MadeiraShopping, no Funchal, através da participada Atalaya La Tejita, segundo um aviso publicado.

O parecer da AdC sobre esta operação de concentração, ainda não efectuada, foi pedido há pouco mais de três semanas, quando a Atalaya La Tejita notificou a aquisição do controlo exclusivo sobre o centro comercial Madeirashopping, tendo a decisão de não oposição à operação sido tomada na terça-feira, segundo o documento publicado na página de internet da AdC.

“Em 31 de Março de 2020, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência (...) delibera adoptar uma decisão de não oposição à operação de concentração (...), uma vez que a mesma não é susceptível de criar entraves significativos à concorrência efectiva no mercado identificado”, lê-se na decisão publicada.

A Atalaya é uma empresa espanhola que se dedica ao investimento imobiliário e é especializada no desenvolvimento e gestão de centros comerciais, e integra o grupo espanhol Mazabi, detentor de várias empresas de gestão de investimentos e patrimónios imobiliários familiares, segundo o mesmo aviso.

O centro comercial MadeiraShopping, localizado no Funchal, ilha da Madeira, é o maior centro comercial da ilha, contando com mais de 100 lojas, segundo a informação disponibilizada no seu ‘site’.