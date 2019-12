Concertos de Ano Novo da Orquestra Clássica da Madeira com sessões esgotadas

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) inicia o Ano Novo 2020 com dois concertos completamente esgotados no Teatro Baltazar Dias

As performances musicais estão marcadas para as 18h e as 21h30 de quarta-feira, 1 de Janeiro, sob a orientação do maestro madeirense Francisco Loreto.

“Depois do sucesso dos concertos de Dezembro, onde o público presenciou o gesto e a energia deste nosso maestro, a Orquestra preparou uma selecção das mais interessantes polcas, marchas e valsas da família Strauss, não esquecendo algumas composições da época e no estilo, de destacados compositores madeirenses tais como Cândido Drumond de Vasconcelos, Augusto Miguéis e César Nascimento, com a habitual boa disposição de ano novo”, revela Norberto Gomes, director artístico da OCM que deixa um convite à população para que usufrua mais da música e da Orquestra.

Programa

Franz von Suppé [1819-1895] – Leichte Kavallerie Ouvertüre [1866]

Johann Strauss [1804-1849] - Kaiser Walzer, Op. 437 [1 889]

Johann Strauss II (1825 – 1899) - Stürmisch in lieb und tanz, Polka schnell op. 393

Hervé-Godfrey/Augusto Migueis -Quadrilla Chilpéric [1873]

C. D. Vasconcelos – «Roza Polka»

Johann Strauss II [1825 – 1899] – Eine Nacht in Venedig Ouvertüre [1883]

Johann Strauss II [1825 – 1899] - Im Krapfenwald’l op. 336 [1869]

Johann Strauss [1804-1849] – Freikugeln Polka schnell op. 326 [1868]

César Nascimento (orq. Francisco Loreto) – Polca «Um passeio a Cascais» [1912]

Tradicional (orq. Francisco Loreto) – Amanzing Grace

Otto Nicolai [1810-1849] – Die lustigen Weiber von Windsor Ouvertüre [1849]