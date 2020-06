A concelhia do Funchal do Partido Socialista marcou presença, na quarta-feira, dia 3 de Junho, no Balcão de Cristal, espaço cultural municipal na Zona Velha da cidade e sede do Grupo de Teatro Feiticeiro do Norte.

A visita decorreu na sequência da iniciativa ‘Pelo Funchal’, desta vez na freguesia de Santa Maria Maior, e visou abordar questões relacionadas com a importância da cultura para a dinamização local, em especial, perante as circunstâncias actuais.

Acompanhado pelos actores Paula Erra e Élvio Camacho, o presidente da concelhia, Paulo Bruno Ferreira, enalteceu, desde logo, o “papel central” que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem assumido como “suporte da vida cultural do concelho”.

“A criação do próprio Balcão de Cristal, fruto de um projecto de reabilitação e requalificação na Zona Velha do Funchal desenvolvido pela autarquia, é um exemplo claro dessas mesmas políticas. O espaço foi cedido pela Câmara Municipal do Funchal e passou a ser usado para fins culturais pela companhia de teatro, que é também apoiada anualmente pela Autarquia para desenvolver a sua actividade”, sustenta Paulo Bruno Ferreira, revelando que “para este ano, e já no decurso da crise pandémica, foram aprovados 25 mil euros de apoios”,

“Este tipo de políticas coerentes e consequentes são determinantes para os nossos artistas e têm resultados claros, nomeadamente na dinamização de uma cena cultural que tem hoje uma vitalidade como talvez o Funchal nunca teve. O investimento na Cultura que tem sido feito pela CMF, especialmente patente em aspectos como as questões de acessibilidade, a valorização dos artistas regionais e a sustentabilidade dos projectos culturais, tem feito a diferença no panorama regional e nacional”, rematou.