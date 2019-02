Concelhia do Funchal destaca “projecto credível que o PS-M irá apresentar aos madeirenses”

A Concelhia do Funchal do Partido Socialista, reunida hoje, ressalvou a “grande unidade dos seus militantes, simpatizantes e população em geral em torno do credível projecto, de verdadeira alternativa” que Partido Socialista-Madeira apresentará aos madeirenses e porto-santenses nos próximos actos eleitorais que se realizarão no decorrer deste ano de 2019, sublinhando desde já a importância que terão as eleições europeias, as quais “servirão de barómetro para os restantes actos eleitorais”, afirmou o presidente da Concelhia do Funchal, Paulo Bruno Ferreira.

“Importa continuar, de forma livre e competente, através do franco diálogo e discussão com todos os interessados, principalmente com a sociedade civil, na elaboração de um programa de governo regional que irá ao encontro dos anseios dos madeirenses”, referiu o responsável, acrescentando que os Estados Gerais do PS-Madeira “constituem uma resposta clara à construção de novas políticas, executadas por novos protagonistas, de mais proximidade aos cidadãos, visando a resolução dos reais problemas dos madeirenses e constituindo uma alternativa a este poder já caducado de mais de 40 anos”..

Paulo Bruno Ferreira acusou o Governo Regional de não respeitar a autonomia do poder local, nem o resultado das últimas eleições autárquicas, tendo criticado o “tratamento diferenciado” que é dado pelo Executivo madeirense, “apoiando muito mais e em alguns casos somente as câmaras municipais que são da sua cor partidária, continuando a perseguição a quem pensa e tem opinião diferente da que a Quinta Vigia deseja impor”. Um exemplo disso, apontou, é “a recusa em assinar contratos-programa, conforme o passado recente, antes de 2013, com o Município do Funchal a ser a demonstração de uma tentativa de asfixia financeira de uma Câmara que o poder caducado regional perdeu e deixou endividada, sem capacidade de recorrer à banca, nem contratar quaisquer trabalhadores”.

Não obstante a inexistência de qualquer apoio por parte do Governo Regional, Paulo Bruno Ferreira sublinha o facto de o Município do Funchal, através do seu executivo, ter arregaçado as mangas e lançado o Programa Amianto Zero, que consiste na erradicação das coberturas de amianto do parque habitacional do Concelho do Funchal.

Por fim, a Concelhia do Funchal do Partido Socialista enalteceu a requalificação do Cais do Carvão “deixado ao abandono, durante décadas, pelos executivos do PPD/PSD” que foi agora reabilitado, tornando-se num local de “confraternização e lazer, um polo de atracção turística e um espaço cultural importante”.