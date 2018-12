Como livrar-se das formigas em sua casa

FAQ’s sobre o controlo de formigas

Quando as formigas entram na sua casa, há poucas hipóteses de elas irem embora se nada for feito.

Pergunta: Quais as razões para ter um problema com formigas?

Resposta: As formigas podem entrar numa habitação por diversos factores, mas mais do que provável, elas estão à procura comida. Acontece que apenas estacionam perto de onde uma rainha decidiu instalar a sua colónia. Assim como os seres humanos, as formigas têm que comer para sobreviver. Elas também têm de alimentar os seus descendentes... A sua casa representa uma fonte de alimento e água. E também pode fornecer protecção contra predadores e outros perigos, servindo assim como um potencial local para novas colónias.

Pergunta: Qual é a melhor maneira de evitar as formigas?

Resposta: A melhor maneira de evitar as formigas em casa é aprender a preveni-las. A existência de um plano integrado de controlo de pragas, mas de forma especializada e contínua, será certamente a chave fundamental do sucesso pretendido. A entidade especializada irá trabalhar com o seu cenário e perfil específico, no sentido de decidir a melhor abordagem para evitar formigas e mantê-las fora da sua casa no futuro. Isso pode incluir métodos químicos, biológicos e físicos, nomeadamente tratamentos interiores e exteriores, selando e tratando pontos de entrada ao redor da propriedade.

A sua responsabilização também é fulcral em todo o processo, ficando como sua responsabilidade manter rotinas de higienização adequadas. A maioria das espécies de formigas simplesmente entram na sua casa à procura de comida... por outras palavras, se elas não encontrarem o que procuram, vão procurar noutro local (que é uma boa notícia para si, mas pode ser uma má notícia para os seus vizinhos). Infelizmente, conseguir uma casa com total ausência de pragas poderá ser difícil. O que parece uma cozinha limpa à primeira vista muitas vezes poderá não ser uma realidade, dado que podem aparecer alguns resíduos de açúcar na bancada, ou um par de migalhas que caíram atrás do fogão. Para evitar isso, não basta limpar as superfícies visíveis regularmente, devendo-se prestar muita atenção aos rodapés, atrás de móveis e electrodomésticos, bem como outras áreas que você normalmente poderá esquecer no processo de higienização. Além disso, as formigas vão usar o seu lixo para respectiva alimentação, de modo que a gestão de resíduos é vital para o controlo eficaz de formigas. Remova o lixo com frequência, acondicione em dispositivos apropriados e com tampa.

Pergunta: Os biocidas (insecticidas) aplicados directamente nas superfícies resultam?

Resposta: Os biocidas (insecticidas) em aerossol podem ser adquiridos em lojas de ferragens locais, hipermercados ou outras instalações comerciais, verificando-se uma oferta muita elevada e distintas destes produtos de utilização doméstica. É importante salientar que os biocidas de uso doméstico contêm substâncias que podem ser prejudiciais se as instruções do rótulo do produto não forem seguidas, mas infelizmente, eles geralmente não vão resolver uma infestação de formigas. Os biocidas em aerossol são destinados a controlar as formigas por acção de contacto, ou seja, apenas permite o controlo das formigas com que o biocida atinge. A generalidade dos biocidas de uso doméstico não tem efeito residual (ou duradouro), não permitindo um controlo significativo quando utilizados. As formigas são capazes de entrar na sua habitação, contudo muitas vezes acabam por evitar as áreas de aplicação de biocidas em aerossol de uso doméstico. Deste modo, a sua colónia ficará intacta, aumentando as taxas de reprodução, consecutivamente procurando alimento com mais frequência.

O posicionamento das colónias de formigas implicam a acção de métodos de controlo profissionais, uma vez que algumas colónias são quase impossíveis de alcançar sem equipamentos específicos como, por exemplo, as que estão no interior de paredes, em circuitos eléctricos, sistemas de tubagens. A extensão das colónias poderá ser de grande dimensão como, por exemplo, no exterior as colónias podem distribuir-se por vários metros sob o solo, que é onde a globalidade dos tratamentos domésticos deixam de ser eficientes. Para o controlo das formigas será necessário conhecer os hábitos comportamentais e a biologia da espécie a controlar.

Pergunta: Algumas colónias ainda sobrevivem após o tratamento?

Resposta: Os tratamento inadequados possibilitam que as colónias possam continuar a prosperar por uma outra razão simples, a formiga rainha sobrevive. Os problemas de formigas geralmente não começam na sua casa, iniciam-se no ninho ou colónia de formigas, dada a sua especialização, uma vez que as rainhas têm a responsabilidade reprodutiva, originando rainhas, soldados e operárias, sendo estas últimas (formiga operária) as que visualizamos geralmente nas habitações com a ambição de encontrar alimento.

Mesmo que se livre das formigas na cozinha, em breve serão substituídas por novos elementos reproduzidos pela rainha, logo a única maneira de resolver um problema de formigas é através da eliminação das rainhas, mas mesmo assim certas colónias podem deter mais do que uma rainha, de onde se conclui que um trabalho para ser efectivo deverá ser realizado por profissionais habilitados!

