Comitiva do Colégio da Rochinha na Turquia

Duas professoras do 1º ciclo, uma técnica de infância e a administradora do Colégio da Rochinha estão na Turquia, na escola entre os dias 23 e 29 de fevereiro 2020, ao abrigo do projecto Erasmus+: Cultures meet in Europe.

Este projecto de parceria europeia entre escolas de Espanha, Itália, Irlanda do Norte, Turquia e Áustria, iniciou-se em setembro de 2019, com o objectivo de permitir que os nossos professores e alunos do 1º ciclo aprendam sobre e reconheçam as diferentes culturas e as apresentem à comunidade, questionem atitudes, reduzam possíveis preconceitos, aumentem a sua tolerância e aceitem a diferença.

Além da visita à escola parceira os professores terão oportunidade de partilhar experiências e realizar actividades que promovem a disseminação da cultura, da responsabilização social e da aceitação das diversas culturas, bem como da divulgação da língua do seu país junto dos alunos e colegas parceiros.

Ao retornar desta primeira mobilidade do projecto supracitado, os elementos que agora representam o Colégio e a Região Autónoma da Madeira irão disseminar os conhecimentos e a sua experiência no colégio e à comunidade.