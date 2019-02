Comissária europeia Corina Cretu vem conhecer ‘barragem’ da Calheta

Num momento em que o Projecto de Ampliação do Aproveitamento Hidreléctrico da Calheta continua a ser construído no Paul da Serra, num investimento da Empresa de Electricidade da Madeira orçado em 70 milhões de euros, 45 milhões dos quais apoiados pelos fundos comunitários, a Comissão Europeia, através da responsável pela Política Regional, vem à Madeira ver o andamento dos trabalhos.

O anúncio da visita da comissária europeia Corina Cretu, que ocorrerá no próximo mês de Março, foi feita pelo Vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, na abertura do seminário “Como comunicar projectos apoiados por fundos da União Europeia”, que decorre durante a manhã desta sexta-feira numa unidade hoteleira do Funchal.

Esta informação foi transmitida aos participantes como exemplo dos “diversos elogios dos representantes da Comissão Europeia pelo bom aproveitamento dos fundos europeus” pela Região, projecto aliás, disse Pedro Calado, “permite ao país ter uma taxa de execução relativamente” no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR)”.

Lembrou ainda o Vice-presidente que a Madeira tem mantido taxas de aproveitamento acima da média nacional, de que são exemplos as taxas de compromisso no final de 2018 do Programa Operacional Portugal2020 que estão nos 76%, enquanto a o programa Madeira 14-20 era já de 81%. Também na taxa de execução, ou seja a despesa efectivamente realizada, paga e validada pela estrutura de gestão dos fundos comunitários, o programa regional (42%) está nove pontos percentuais acima da média do programa nacional (33%).

Pedro Calado aproveitou para deixar o alerta: “Não obstante todos estes esforços (no aproveitamento dos cerca de 900 milhões de euros do actual quadro comunitário), a Região não quer correr o risco de não aproveitar a totalidade das verbas comunitárias que tem ao seu dispor, devido aos atrasos verificados na execução dos projectos aprovados para algumas autarquias.”

O referido seminário é organizado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão em colaboração com o IDR-Instituto de Desenvolvimento Regional.