Comissão Permanente reúne-se para analisar eventual prolongamento do estado de emergência

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, convocou para amanhã, dia 1 de Abril, pelas 19 horas, a Comissão Permanente para se pronunciar sobre o eventual prolongamento do estado de emergência, em vigor até às 23h59 da próxima quinta-feira.

A reunião, para emitir parecer sobre o documento a enviar à Assembleia da República, vai realizar-se por videoconferência estando o horário da mesma dependente da recepção do decreto presidencial.

A reunião desta quarta-feira da Comissão Permanente mantém as medidas de segurança e vai ser realizada à distância, numa videoconferência, onde participam o Presidente e os Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP, do JPP, e o deputado único do PCP.

O Presidente do parlamento madeirense vai realizar a videochamada a partir do parlamento madeirense e após o encontro prestará declarações à comunicação social.

Na Madeira, e segundo o balanço feito esta segunda-feira pelo Instituto da Administração da Saúde (IASaúde), já se registaram 40 casos de infeção. Em todo o país os dados da Direção-Geral da Saúde apontam para 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas.