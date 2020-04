O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, convocou para a próxima quinta-feira, 23 de Abril, pelas 15 horas, a Comissão Permanente para analisar as medidas de apoio delineadas pelo Governo Regional da Madeira para fazer face à crise económica e social, em consequência das restrições adoptadas para travar a propagação da Covid-19.

Nesta reunião será ainda discutida a resposta regional na área da Saúde a esta pandemia.

O debate conta com a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, do Presidente e dos Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e ainda dos líderes parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP, do JPP e do deputado único do PCP.

A reunião da Comissão Permanente vai acontecer na sala de plenários do parlamento madeirense, de forma a respeitar a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde pública.