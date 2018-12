Comissão do Parlamento Europeu assume compromisso em relação ao financiamento das RUP

Os deputados da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu votaram, hoje, o apoio à manutenção do financiamento para as Regiões Ultraperiféricas (RUP) apresentada na proposta da Comissão Europeia referente ao programa de Cooperação Territorial Europeia. Uma medida que evita a redução pretendida pelo relator do Partido Popular Europeu (PPE).

Em Setembro, na apresentação do documento, o relator do PPE apresentou uma proposta que preconizava a redução de 3,2% para 2,7% na componente do programa destinada à cooperação das RUP. Os eurodeputados socialistas das RUP que integram a Comissão do Desenvolvimento Regional apresentaram uma outra proposta de alteração para que a dotação da componente fosse aumentada para 5%. A solução foi assumir um compromisso que mantivesse o financiamento.

A eurodeputada socialista Liliana Rodrigues congratulou-se pela manutenção dos valores apresentados na proposta da Comissão Europeia e afirmou que se trata de “uma vitória muito importante para as Regiões Ultraperiféricas”.