A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde torna público, através de comunicado, que solicitou respostas à Secretaria de Saúde e Protecção Civil e ao Instituto de Administração da Saúde, relativamente aos testes da Covid-19 na Região Autónoma da Madeira, nomeadamente quantos testes são feitos por utente; quais os critérios de testagem criados pelo Serviço Regional de Saúde e qual a capacidade média de testes por dia.

A Comissão de Utentes questionou ainda as autoridades de saúde sobre que tipo de testes foram encomendados aos Estados Unidos da América, quantos e qual a previsão de chegada à região.

Conheça as questões feita na integra pela Comissão de Utentes:

“O Laboratório do Funchal no dia 20 de Março, tornou-se autónomo, deixando de precisar de passar pelo processo de aferição do Instituto Dr. Ricardo Jorge. Nesse dia registávamos 7 casos positivos, todos confirmados pelo instituto de referência, logo a Região já confirmou autonomamente 43 casos positivos, totalizando 771 testes realizados a um universo de 755 utentes, sendo que 371 dos casos tiveram resultado negativo. Segundo o que a Comissão conseguiu apurar com estes dados, dá uma média de 9,14 testes por utente. A Secretaria confirma este apuramento, se não, qual é a média apurada pela Secretaria?

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde, tem acompanhado atentamente todos os boletins diários da Secretaria Regional da Saúde em conjunto com o Instituto de Administração da Saúde, notámos que nos últimos dias houve um reforço na testagem, há mais utentes a serem testados para o Covid-19, quais são os critérios de testagem criados pelo Serviço Regional de Saúde e o que motivou este reforço?

Agora que a Região recebeu do Governo da República 15 mil testes, qual a capacidade máxima de testagem diária?

A Região fez uma encomenda de testes aos Estados Unidos da América, que tipo de testes foram encomendados, quantos e qual a previsão para a sua chegada?”